Maltempo e temporali, allerta gialla per 12 ore in Puglia

Allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali su Puglia centrale adriatica e Puglia centrale bradanica dalle ore 8.00 di domani mattina, 23 agosto, e per le successive 12 ore.

Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino di criticità, diffuso dalla Protezione civile regionale, prevede «precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulle zone interne della Puglia centro-settentrionale». Allerta gialla anche per Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Basso Fortore.