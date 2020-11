Puglia e caos scuole, i presidi scrivono al premier Conte: «Devono essere riaperte»/ Leggi la lettera

«Qui in Puglia abbiamo la sensazione di appartenere ad una classificazione territoriale del tutto sui generis, ad un quarto genere (o colore), si potrebbe dire, non contemplato dal Dpcm: una sorta di zona “rossissima” o, se vogliamo, “profondamente rossa”: intervenga sulla Regione e ne neutralizzi l'ordinanza che chiude le scuole»: la richiesta arriva dall'Associazione Nazionale Presidi di Puglia, presieduta da Roberto Romito, firmatario di una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte per chiedere, dopo le ripetute proteste e critiche già avanzate in questi giorni, di consentire la riapertura delle scuole primaria e secondaria inferiore nella nostra regione.

«Comprendiamo benissimo la situazione drammatica che stiamo vivendo - scrive Romito -, che ci angoscia tutti i giorni ed alla cui mitigazione abbiamo contribuito e contribuiremo con gli sforzi immensi, sicuramente a Lei ben noti, che esercitiamo insieme ai docenti ed a tutto il personale scolastico nel corso della nostra attività professionale per tutelare il diritto all’istruzione dei nostri ragazzi. (...) Abbiamo criticato l’ordinanza nel merito e nel metodo, fino a chiederne il ritiro più volte, ordinanza arrivata al termine di un tourbillon normativo di disposizioni diverse e via via più restrittive che hanno messo a durissima prova, fin quasi a farla collassare, l’organizzazione didattica delle nostre scuole».

LEGGI IL DOCUMENTO: 2020_11_04_DPCM_e_ordinanza_407_Lettera_aperta_al_Presidente_del_Consiglio_05142407.pdf

Dunque, domani, quando entrerà in vigore il Dpcm, se l'ordinanza del presidente Emiliano restasse in piedi, cosa dovranno fare le scuole di Puglia? Aprire, come è previsto facciano quelle del primo ciclo di formazione nelle zone arancioni (di cui la regione farà parte) oppure restare chiuse, come previsto dall'ordinanza del governatore pugliese? «Il 6 novembre - scrive infatti Romito - non sapremo più quale disposizione applicare, dovendo anche far fronte ai genitori dei nostri alunni, giunti anch’essi al limite della umana sopportazione dopo i reiterati annunci e controannunci di misure diverse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA