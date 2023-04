Mentre si registrano diversi forfait tra i rappresentanti della compagine di governo nazionale, continua in queste ore la parata dei “big” a Brindisi in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 di maggio, che culminerà domani mattina con la presenza del presidente del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a sostegno della candidatura a sindaco di Roberto Fusco.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI ​​Brindisi, le liste dei candidati alle amministrative VERSO LE ELEZIONI A BRINDISI Fusco si candida a sindaco: «Rossi ha lavorato bene e l'amministrazione non cadrà. No all'aumento della tassa d'imbarco»

LA POLITICA Elezioni a Brindisi, Bonelli e Fratoianni in difesa di Rossi: «Inciucio per defenestrare il sindaco» BRINDISI Il Movimento Regione Salento piazza il suo candidato: Luperti per la carica di sindaco. «Non faremo sconti»

Le presenze a sostegno di Fusco

E intanto, nella mattinata di ieri, l’ex presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ha prima incontrato, insieme a Fusco, i cittadini in occasione del mercato settimanale, per poi avere un confronto con i candidati al consiglio comunale del Movimento 5 Stelle. «Abbiamo lavorato - ha detto Fico - affinché qui ci fosse quest’alleanza col Pd, abbiamo un candidato sindaco bravo, competente e vogliamo provare ad amministrare Brindisi perché crediamo che questa città meriti un’amministrazione di questo tipo». I Comuni, ha sottolineato l’ex presidente della Camera, «sono il centro democratico del Paese, i Comuni danno i veri servizi ai cittadini. E più questi servizi sono di qualità ed efficienti, più noi riusciamo che i cittadini siano vicini alle istituzioni e le istituzioni vicine ai cittadini».

La tappa nella Città Bianca

Fico è stato anche ad Ostuni, a sostegno della candidatura a sindaco del polo progressista Angelo Pomes. «Portiamo avanti dei progetti importanti - ha detto - con dei candidati che mettono al centro il bene comune. È quello che stiamo facendo anche a Ostuni parlando di legalità. Ci preoccupa molto lo scioglimento del Comune che va avanti da 18 mesi per infiltrazione. La legalità è al centro di tutto, così si può costruire un futuro per i cittadini. Chi non attua la legalità va contro il bene comune».

Impegno per Brindisi e Ora tocca a noi

Sempre nella giornata di ieri, presso l’hotel Orientale, è stata presentata la lista di Impegno per Brindisi, con i candidati al consiglio comunale che hanno illustrato i motivi della scelta di essere protagonisti nella civica che sosterrà, con il resto della coalizione, il candidato sindaco Fusco. Oltre al coordinatore della lista Alessandro Antonino ed agli altri candidati, Fusco ha ringraziato anche «Mauro Vizzino e Toni Matarrelli per la convergenza sulla proposta e la fiducia condivisa verso la mia persona, con l’obiettivo di portare avanti i temi legati all’inclusione sociale, alla riqualificazione delle periferie, alla transizione energetica». Oggi, invece, alle 18.30 nella piazzetta di San Giovanni al Sepolcro, presentazione per la lista Ora tocca a noi, sempre a sostegno del candidato Fusco.

Forfait e conferme per Marchionna

Sono venuti meno invece, per impegni istituzionali, due appuntamenti a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Giuseppe Marchionna. Il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, infatti, ha annullato il tour elettorale previsto per oggi. Rinviata anche, sempre per sopraggiunti impegni istituzionali, la presenza del sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti Tullio Ferrante. Ci sarà, invece, oggi il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Bonelli in piazza a sostegno di Rossi

Confermata anche, sempre per oggi, alle 18.30, in piazzetta Sottile-De Falco, la presenza del deputato e co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli a sostegno della candidatura a sindaco di Riccardo Rossi. Un’occasione - alla quale sono invitati, oltre ai cittadini, le associazioni ambientaliste i comitati ed i gruppi informali - durante la quale si discuterà, tra le altre cose, di emergenza climatica, sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili.

La presentazione ufficiale di Luperti

Il candidato sindaco del Movimento Regione Salento Pasquale Luperti, infine, presenterà le sue due liste (quella del Mrs e Uguaglianza Cittadina) domani alle 17 nel parco Di Giulio.