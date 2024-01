Lecce-Juventus, una storia infinita di doppi ex: ecco la formazione top

Sale l'attesa enorme per Lecce-Juventus. Alle 20.45 i giallorossi sfidano l'undici di mister Allegri alla ricerca della vetta. Tra salentini e bianconeri c'è una lunga lista di doppi ex che fa sognare e ci siamo divertiti a schierarli in campo. Con un'avvertenza: è un gioco. E le scelte sono opinabili e discutibili, come il calcio in sé.

E giacché ci siamo, schieriamo una formazione iper offensiva dando spazio a qualità e tecnica con una sorta di 3-3-4 (e qualche sacrificato in ruoli non proprio ideali...). E pazienza se la squadra è un po' sbilanciata. Una storia di mercato, intrecci, calcio d'altri tempi e racconti da non perdere.

Scorri le schede.