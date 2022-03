L'import trema: con i due Paesi in ballo 350 milioni. L’Arti: «Le importazioni superano l’export». E già si intravedono le prime ripercussioni

Anche in Puglia la guerra in corso tra Russia e Ucraina ha ricadute importanti sugli scambi commerciali sui movimenti di lavoratori. Lo conferma l'Arti, l'agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione, che proprio ieri ha pubblicato un'analisi per tracciare l'evoluzione degli ultimi anni nell'interscambio tra la Puglia e i due Paesi e i più recenti flussi di assunzioni e movimenti di lavoratori russi e ucraini verso la regione.

I...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati