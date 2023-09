Gambero Rosso, sono 26 i vini pugliesi premiati con i Tre bicchieri

La Puglia continua a crescere quando si parla di vino: lo dimostra l'ultima guida del Gambero Rosso che, quest'anno, vede ben 26 vini pugliesi insigniti del massimo riconoscimento, quello dei Tre bicchieri. Più del doppio rispetto ai premiati di soli cinque anni fa (10).

Numeri che parlano già da soli, senza considerare alcuni casi particolari, "come l’Es di Gianfranco Fino, che non è più a denominazione di origine da qualche anno - scrivono da Gambero rosso - ma che certo non possiamo ridurre a un “semplice” Primitivo, visto che grida Manduria ad ogni sorso. I Tre Bicchieri sono anche quest’anno 26, e ci sembra rappresentino con piena soddisfazione il panorama di alta qualità della regione. I mattatori sono il Primitivo di Gioia del Colle e quello di Manduria (7 vini premiati a testa), ma troviamo anche Salice Salentino, Brindisi, Castel del Monte e per la prima volta si affaccia alla ribalta un Terra d’Otranto".

I vini premiati con i tre bicchieri

Ecco i vini della Puglia che quest'anno hanno ottenuto i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d'Italia di Gambero Rosso: