Salento, ecco il ristorante che cuoce con la legna degli ulivi uccisi dalla xylella

Un luogo che seduce, con un cuore leccese e una visione internazionale. Così si presenta il ristorante Casa 300mila a Lecce ma da aggiungere c'è un altro aspetto non secondario: la sostenibilità. Già perché, come racconta la rivista specializzata Gambero rosso, usa farine da grani antichi, uova da galline allevate a terra, frutta e verdura bio e stagionali (per questo è stato selezionato tra i 5 bar finalisti del Premio Illy Bar dell’Anno 2024, tra quelli più attenti alla sostenibilità).

Non solo. "Casa 300mila" farà ristorazione e solo con materie prime eccellenti e piatti preparati con una speciale cucina a legna di ulivi espiantati a causa della Xylella.

Insomma, quella legna uccisa dal batterio killer rivivrà in prelibate ricette in "un intrigante viaggio nel gusto".

Le proposte

"Migliaia di bottiglie come volumi di una splendida biblioteca e piatti come tavolozze di colori - così si racconta il ristorante - Arredi eleganti, un quadro del pittore Hopper sullo sfondo, giardini verticali e vetrine scintillanti. Ricerca, coinvolgimento e creatività che si rinnovano ogni giorno. Mille metri quadrati di sapori e abbracci. Uno spazio a disposizione della città, per star bene, scoprire ricette nuove, incontrare amici, lavorare, festeggiare, rilassarsi e sentirsi a casa".