Elezioni amministrative, si vota in 54 Comuni pugliesi. Sconti per i viaggi in treno

Cittadini chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si vota il 3 e il 4 ottobre in 54 Comuni pugliesi per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Oltre 600 i pugliesi aventi diritto. E per cho torna nel proprio Comune a votare, Trenitalia offre delle agevolazioni sui biglietti dei treni.

Le amministrative del 3 e 4 ottobre

Sono 54 dunque i Comuni in cui si vota, di questi 41 con meno di 15mila abitanti, 13 i centri in cui è possibile il ballotaggio (due settimane dopo), tra questi Nardò, Gallipoli, Cerignola, Fasano, Massafra, Grottaglie con la provincia di Lecce che ha il maggior numero di Comuni al voto: 21 su 57.

Sconti in treno per chi si sposta per votare

Intanto Ferrovie dello Stato offre delle agevolazioni per i viaggi degli elettori. I residenti in Italia possono ottenere, esclusivamente per viaggi di andata e ritorno in 2^ classe per tutti i treni del servizio nazionale e per il livello Standard dei Frecciarossa: prevista una riduzione del 70% del prezzo Base per i treni media-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette;

riduzione 60% sui biglietti per treni Regionali.