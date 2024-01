Risorse, l'annuncio di De Luca: «Denunceremo Fitto»

«Avanziamo una richiesta di dimissioni di Raffaele Fitto, un ministro che consideriamo incompetente e inconcludente e consideriamo un danno permanente per il sud». Lo ha detto il presidente della Regione Campania , Vincenzo De Luca, nel corso di una conferenza stampa.

Lo scontro

Alla base della decisione di denunciare il ministro Fitto «sia alla giustizia amministrativa che a quella penale» c'è la questione del blocco delle risorse , sia del fondo complementare che del fondo sviluppo e coesione. «Trecento Comuni, senza l'aiuto della Regione con il fondo complementare, o vanno in dissesto o interrompono o devono subire un contenzioso con le imprese - ha spiegato De Luca - un disastro inimmaginabile. Attendiamo da due anni lo sblocco delle risorse del fondo complementare, ma siamo alla delinquenza politica. Ed è da gennaio 2023 che siamo scrivendo a Fitto sui fondi di coesione».

La denuncia

La denuncia sarà presentata dopo il 20 gennaio «sia alla Corte dei Conti che alla magistratura penale, perchè i trenta giorni per completare l'iter per il riparto dei fondi sviluppo e coesione partono dal 20 dicembre 2023. Manca una settimana ma la decisione di depositare la denuncia è già stata presa: chiameremo il ministro a rispondere». «Perdere un anno e mezzo di tempo o rinviare le decisioni significa che le opere pubbliche sono destinate a registrare un aumento dei costi del 30%, quindi alcune opere del nostro programma non potranno essere realizzate .

Ci sono poi le emergenze come i Campi flegrei, dove non ci sono altre voci di bilancio per finanziare gli interventi. E poi blocchiamo opere ed iniziative culturali con danni enormi per i Comuni», ha sottolineato.