C'è il parere favorevole alla facoltà d'uso dell'Altoforno2

Arriva il parere favorevole alla facoltà d'uso dell'altoforno2 dello stabilimento ArcelorMittal. Questa la posizione del pm Antonella De Luca, della Procura di Taranto, in merito alla richiesta avanzata dai commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria. Nei giorni scorsi la custode giudiziaria Barbara Valenzano aveva inviato la relazione che le era stata richiesta dalla pm De Luca per poter formulare il suo parere. La decisione finale spetterà ora al giudice Maccagnano che dovrebbe pronunciarsi entro il 13 dicembre. Ultimo aggiornamento: 15:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA