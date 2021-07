Puglia, 132 nuovo casi su oltre 11mila tamponi. Bari, Lecce e Taranto le più colpite

Il covid cotinua a colpire. Sono 132 i nuovi positivi su oltre 11mila test effettuati in tutta la regione. Bari e Lecce, insieme a Taranto, le province più colpite, mentre un decesso è stato registrato in provincia di Foggia.

I numeri del bollettino

Secondo il bollettino regionale stilato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, oggi martedì 27 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 11.186 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 132 casi positivi: 30 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 13 nella provincia BAT, 18 in provincia di Foggia, 27 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

E’ stato registrato un decesso, in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.850.144 test.

246.745 sono i pazienti guariti.

1.824 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.237 così suddivisi:

95.643 nella Provincia di Bari;

25.724 nella Provincia di Bat;

20.018 nella Provincia di Brindisi;

45.394 nella Provincia di Foggia;

27.497 nella Provincia di Lecce;

39.725 nella Provincia di Taranto;

842 attribuiti a residenti fuori regione;

394 provincia di residenza non nota.