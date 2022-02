Puglia, 5.778 nuovi casi e 21 decessi. Nell'ultima settimana contagio sceso del 10%

Sono in ulteriore calo settimanale i contagi Covid-19 in Puglia: secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, dal 2 all'8 febbraio si è registrata una diminuzione dei nuovi casi del 10,9%. In riduzione anche il numero dei casi attualmente positivi per 100mila abitanti, che sono 2653. La provincia con il maggiore numero di contagi ogni 100mila abitanti nell'ultima settimana è stata quella di Lecce, con 1.423 casi; seguono Foggia (1.092), Bari (1.036), Brindisi (995), Bat (967) e ultima Taranto con 939 contagi rilevati ogni 100mila abitanti.

Il bollettino di oggi

Oggi in Puglia si sono registrati 5.778 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 40.824 test giornalieri eseguiti (positività 14,1%). Sono 21 le persone decedute. I nuovi casi sono così distribuiti nel territorio: in provincia di Bari, 1.600; in provincia di Bat, 408, in provincia di Brindisi: 579; in provincia di Foggia: 936; in provincia di Lecce, 1.482, in provincia di Taranto, 717; residenti fuori regione, 35; casi per cui la provincia è in corso di definizione, 21. Delle 101.544 persone attualmente positive, 748 sono ricoverate in area non critica (ieri 747), 68 in terapia intensiva (ieri 67).

Occupazione posti letto in Puglia al 26%

Resta stabile al 14% in Italia e anche in Puglia la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19. Mentre cala al 27% (-1% in 24 ore) l'occupazione dei reparti di area medica. Un trend che vede incece la Puglia in controtendenza al 26%.