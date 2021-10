Covid, 66 nuovi positivi, un morto: i dati per provincia. Crollo dei contagi nelle scuole: in un anno -97%

Covid, altri 66 contagi in Puglia nelle ultime 24 ore, dopo l'esame di 16.031 tamponi. Un morto porta a

6.816 le persone decedute dall'inizio della pandemia. I nuovi positivi sono così suddivisi per provincia:

provincia di Bari: 18

provincia di Bat: 5

provincia di Brindisi: 1

provincia di Foggia: 13

provincia di Lecce: 20

provincia di Taranto: 6

residenti fuori regione:

provincia in definizione: 1

Il bollettino epidemiologico completo è consultabile al link bollettino-epidemiologico-del-17-ottobre-2021

Le scuole

Si respira anche nelle scuole, dove l'effetto vaccino ha fatto crollare i contagi. Lo conferma il monitoraggio Covid negli istituti scolastici della provincia di Bari effettuato dall'Epidemic Intelligence Center della Asl barese: da 243 nuovi casi positivi nella settimana dall'11 al 16 ottobre si è infatti passati agli 8 nuovi casi positivi settimanali attuali, con una riduzione in un anno pari al 97%. "É una soddisfazione immensa - commenta l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - i ragazzi e le loro famiglie hanno dimostrato con i fatti quanto sia importante per loro frequentare la scuola in sicurezza. Ed è la vaccinazione l'unico mezzo che fattivamente assicura la sicurezza nelle aule. Bravi». Il calo dei contagi, secondo lo studio dell'Azienda sanitaria barese, «è riconducibile alla adesione massiccia alla campagna vaccinale dei giovanissimi che, in particolare nella fascia di età 12-19 anni, mette in risalto percentuali piuttosto elevate».