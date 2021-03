Il Covid entra in fabbrica: la Asl impone lo stop alla produzione. Altri 70 contagi in un'impresa del Tac: allarme per l'economia

La terza ondata Covid è violentissima. Nel Salento sta travolgendo anche le fabbriche, perché bastano dieci

contagi per mettere in ginocchio un intero reparto. Ogni ora, piccoli focolai s’accendono, costringendo l’Asl

a mettere il lucchetto dove occorre. Vite umane, e con esso anche commesse milionarie sono a rischio.

Nel distretto calzaturiero di Casarano, penetrando negli stabilimenti, il virus sta alimentando un panico

senza precedenti. Due, tre, quattro: stamattina alla Leo Shoes - azienda leader al Sud nella produzione di

lusso per conto dei global fashion brand -, fra addetti e impiegati di positivi se ne contano quasi 15. E l’esito

di gran parte dei tamponi deve ancora arrivare.

LO SCONFORTO DELL'IMPRENDITORE



«Negli ultimi giorni i contagi stanno aumentando. La situazione sta diventando insostenibile - sbotta

l’amministratore Antonio Sergio Filograna - perché, di riflesso, ogni contagio determina insicurezza in

decine di persone. Certo, noi siamo 700, quindi riusciamo comunque ad assicurare continuità alle

produzioni. Ma, complessivamente, tra addetti contagiati, in quarantena, con sintomi o semplice paura ne

ho quasi 70 a casa. E temo che alla lunga questi numeri possano aumentare. Come indicato da Asl, mi sto

adoperando per far fare i tamponi, e lo sto facendo a spese mie. Ma non m’importa, prime ne usciamo

meglio è. L’importante è che le istituzioni ci aiutino».

LA RICHIESTA DI AIUTO

Sì, quello di Filograna è un vero e proprio grido di dolore: «Confindustria nazionale ha già fatto appello al governo per permettere la vaccinazione nelle aziende. Noi abbiamo aderito all’iniziativa, ma abbiano appena inviato anche una lettera all’Asl per chiedere un sopralluogo funzionale proprio all’allestimento in azienda di spazi riservati alla vaccinazione degli operai. Ignorare questa esigenza significa ignorare la salute delle persone e il futuro delle imprese. Bisogna fare presto, noi - dice Filograna - siamo qui».

LA FABBRICA COSTRETTA A CHIUDERE

Disponibilità condivisa anche da Ippazio Serravezza, amministratore a Casarano di Technostyle srl, al quale,

però, l’Asl ha appena dettato la chiusura provvisoria dell’azienda. Un atto preventivo e a quanto pare non

rinviabile. Perché il virus stava contagiando un addetto al giorno: «Ora sono più di dieci. E sono

preoccupatissimo perché non so effettivamente come evolverà questa situazione. Sono preoccupato per i

miei lavoratori, per la mia famiglia e me stesso. È la prima volta che subiamo un contagio così rapido ed

esteso». Oltre 10 contagi su 50 addetti non sono pochi. «Per precauzione - spiega Serravezza - abbiamo

chiuso prima di fare i tamponi. Le verifiche in laboratorio sono iniziate ieri, ora aspettiamo di conoscerne

l’esito». E poi sarà l’Asl a decidere.

I PRECEDENTI

C’è bisogno di una tregua. «Si proceda rapidamente alla vaccinazione dei lavoratori», ripete come un

mantra anche Giacinto Colucci, numero uno di Cog srl (azienda metalmeccanica di Lecce), che rivela di aver

appena superato una fase critica. E con lui Luciano Barbetta (abbigliamento di lusso, Nardò), che tra i suoi

conta 2 contagi. Anche i sindacati sono agitati: «Il numero dei lavoratori positivi sta crescendo ovunque, ma

non in tutte le aziende - denuncia la segretaria di Uiltec Lecce, Fabiana Signore - il livello di protezione

adottato è da protocollo».