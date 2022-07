Incendio di sterpaglie, il fumo si vede dalla strada: bloccata la Lecce-Gallipoli

Un grosso incendio all'altezza di Lequile sta impegnando i vigili del fuoco salentini che sono intervenuti sul posto con diversi equipaggi. Il traffico è rimasto bloccato sulla Statale 101 che collega Lecce a Gallipoli da dove si è vista una densa colonna di fumo nero. Non sembrerebbero al momento esserci conseguenze gravi per le persone. Ma i pompieri stanno operando per scongiurare qualsiasi pericolo. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale per gestire la viabilità sulla Statale che è stata ora riaperta.

Bruciano sterpaglie

A quanto si è appreso a bruciare, come spesso è accaduto dall'inizio dell'estate, sono sterpaglie. Si tratta quasi sempre di roghi dall'origine non accidentale, per quanto non sempre dolosa. Le fiamme vengono appiccate per ragioni di diverso tipo, ma comunque violando l'assoluto divieto che è stato disposto con un'ordinanza regionale che ha validità da giugno a settembre.