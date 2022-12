Cade la sbarra del passaggio a livello: sfiorate le auto in attessa di transitare sulla strada

Disavventura e disagi per gli automobilisti rimasti bloccati sulla provinciale Carmiano – Villa Convento per la caduta improvvisa sull’asfalto di una sbarra del passaggio a livello. L’episodio si è verificato intorno alle 15. Dopo il passaggio del treno Fse, le due sbarre elettriche si sono messe in funzione per liberare il transito alle auto, ma all’improvviso una delle due si è staccata precipitando di traverso per strada e di fatto bloccando il passaggio.

Strada bloccata

Per fortuna nessuna delle auto era ancora in movimento e quindi sono solo state sfiorate dalla caduta. Gli automobilisti rimasti bloccati su entrambe le corsie, dopo aver segnalato il guasto al 112, sono stati costretti a ritornare indietro e cambiare percorso per raggiungere Carmiano e Villa Convento. A distanza di circa un’ora sono quindi intervenuti gli operatori delle Ferrovie per liberare la strada e avviare il ripristino in sicurezza del passaggio a livello.