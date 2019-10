Ambulanza bloccata dal taffico in tilt: caos in tangenziale

File lunghe decine di chilometri, strada chiusa, traffico in tilt: è quello che sta accadendo da alcuni giorni sulla tangenziale di Brindisi, in corrispondenza dello snodo con la statale 7 per Taranto. Ogni giorno centinaia di macchine e mezzi pesanti restano intrappolati nel traffico, un caos che vede il punto di maggiore concentrazione intorno alla rotatoria che i brindisini chiamano, con un appellativo certamente sinistro, “l’incrocio della morte”. Lì dove, ad esempio, questo pomeriggio è rimasta bloccata un'ambulanza diretta a sirene spiegate verso l'ospedale. Non un'eternità, ma interminabili secondi. Importanti e talvolta decisivi quando di mezzo c'è la corsa per salvare una vita umana. (video di Max Frigione)



Ultimo aggiornamento: 19:53

