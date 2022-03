Covid, altre quattro vittime e 2.791 i nuovi casi. Su l'occupazione delle terapie intensive

Il tasso di positività si abbassa così come il numero dei nuovi casi covid dovuto anche ad un minor numero di tamponi. In Puglia il bollettino registra quasi 3mila casi in 24 ore e quattro decessi. Mentre dopo una preve pausa torna a salire l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive.

I numeri del bollettino

Sono 2.791 i nuovi casi covid registrati nelle 24 ore a fronte di 23.398 test giornalieri effettuati e un tasso di incidenza pari all'11.92% (ieri era al 18,2%). Il virus provoca la morte di altri quattro pugliesi.



La geografia dei contagi



Provincia di Bari: 822

Provincia di Bat: 231

Provincia di Brindisi: 275

Provincia di Foggia: 354

Provincia di Lecce: 816

Provincia di Taranto: 255

Residenti fuori regione: 27

Provincia in definizione: 11



Con i quasi 3mila casi registrati oggi, il numero dei pugliesi attualmente positivi arriva a 116.328, di questi 625 sono ricoverati in area non critica, 39 in terapia intensiva.

L'occupazione dei posti letto

Dopo un calo registrato tra venerdì e sabato, risale la percentuale di occupazione dei posti letto nelle Terapie intensive pugliesi da parte di pazienti positivi al Covid. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), il tasso di occupazione nelle ultime 24 ore è passato dal 6 a 7%, sopra di due punti rispetto alla media nazionale. Nei reparti di Medicina Covid (Malattie infettive e pneumologia), invece, il tasso di occupazione è sopra soglia ma stabile al 21% di tasso di occupazione, sette punti percentuali sopra la media nazionale, pari al 14%.