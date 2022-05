Covid, bollettino Puglia: altri 1.209 nuovi casi e 4 decessi. Resta alto il tasso di occupazione dei posti letto

Il bollettino della Regione Puglia sui contagi Covid registra oggi 1.209 nuovi casi ma su 9.166 test giornalieri e 4 persone decedute. I numeri sono condizionati dalla domenica in cui sono molto inferiori i test rispetto ai giorni feriali. Sono 93.689 le persone attualmente positive: 526 quelle ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI PUGLIA Covid: da lunedì in farmacia l'antivirale Paxlovid IL MINISTRO Speranza: «Mascherina protegge, continuare a usarla. Avanti con...

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 431

Provincia di Bat: 64

Provincia di Brindisi: 140

Provincia di Foggia: 134

Provincia di Lecce: 279

Provincia di Taranto: 147

Residenti fuori regione: 9

Provincia in definizione: 5



Ancora alto il tasso di occupazione dei posti letto

Resta ancora elevato e sopra la media nazionale il tasso di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid nei reparti di Pneumologia e Malattie infettive degli ospedali pugliesi. Secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), la percentuale di occupazione è pari al 18%, quattro punti sopra la media italiana. Più sotto controllo la situazione nelle terapie intensive pugliesi dove il tasso di occupazione è pari al 5%, un punto sopra la media italiana.