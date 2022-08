Covid, meno casi e due morti. Ma Lecce ha il numero più alto

Dai dati del bollettino giornaliero sembra proseguire la discesa nel numero dei contagi e delle vittime dovute al Covid. Oggi, 8 agosto, sono 752 i nuovi casi di positività al Covid 19 su 6.018 test eseguiti nelle ultime 24 ore in Puglia. Due i morti.

La ripartizione per provincia

Su 45.675 persone attualmente positive, 419 sono ricoverate in area non critica, 16 in terapia intensiva. L'indice di positività è del 12,4%. Questa su suddivisione dei casi per provincia: Bari 176, Bat 46, Brindisi 87, Foggia 53, Lecce 254, Taranto 104. I residenti fuori regione sono 30, quelli di provincia in via di definizione sono due.