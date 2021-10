Covid, salgono a 127 i nuovi casi. La provincia più colpita è quella di Taranto. Tre i decessi

Salgono i numeri del bollettino covid in Puglia: 127 nuovi casi e tre morti.

I numeri in Puglia

Oggi in Puglia si registrano 127 nuovi casi di Coronavirus su 23.197 test (tasso positività 0,54%) e 3 morti. La maggioranza dei nuovi casi sono in provincia di Taranto che registra 35 nuovo contagi, segue provincia Barletta-Andria-Trani con 28 casi, quindi la la provincia di Lecce con 25.

Nel Barese sono stati individuati altri 11 casi, 7 nel Brindisino, 17 nel Foggiano. Altri due riguardano residenti fuori regione, mentre per altri due casi la provincia è in corso di definizione.

Delle 2.101 persone attualmente positive 128 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.