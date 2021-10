Vaccini, in Puglia la terza dose somministrata a oltre 700 tra medici e infermieri

Doppio vaccino covid e antinfluenzale per oltre 700 operatori sanitari. È partita al Policlinico di Bari la somministrazione delle dosi «booster» di vaccino contro il Covid al personale sanitario.

La campagna di vaccinazione

In una settimana a ricevere la terza dose sono stati già 764 operatori sanitari tra medici, infermieri e operatori socio-sanitati. Contestualmente è stata avviata anche la campagna antinfluenzale consentendo agli operatori di ricevere la co-somministrazione della terza dose con il vaccino antinfluenzale allo stesso appuntamento.

A essere immunizzati anche contro l'influenza sono stati 676. Proseguono inoltre le vaccinazioni dei pazienti fragili: hanno ricevuto la terza dose aggiuntiva, necessaria a completare il ciclo vaccinale per i soggetti immunocompromessi, 3.343 tra pazienti trapiantati, dializzati, ematologici, neurologici, reumatologici, oncologici. Complessivamente sono 5.957.063 le dosi somministrate sino ad oggi in Puglia, l' 86.7% di quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza, 6.874.673.