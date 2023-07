Caro prezzi, ​la spesa in Puglia costerà 300 milioni in più: «Già 440 mila le famiglie in povertà relativa»

Quest'anno «i pugliesi hanno speso quasi 300 milioni di euro in più per mangiare, ma a causa del caro prezzi hanno dovuto tagliare le quantità acquistate». Lo evidenzia Coldiretti Puglia in una nota, in riferimento all'allarme lanciato dall'Unione nazionale consumatori sui dati Istat relativi all'andamento dell'inflazione a giugno 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Famiglie in povertà

«In Puglia - prosegue Coldiretti - sono già 440 mila le famiglie in povertà relativa», in un anno sono raddoppiate passando «dal 18,1% al 27,5%, anche a causa dei fenomeni inflazionistici e speculativi».

Il risultato, secondo Coldiretti Puglia, è che «le famiglie tagliano gli acquisti e vanno a caccia dei prezzi più bassi, anche facendo lo slalom nel punto vendita, cambiando negozio, supermercato o discount alla ricerca di promozioni per i diversi prodotti».

«La situazione di difficoltà - prosegue - si estende alle imprese agricole colpite dal maltempo, che ha decimato i raccolti, e dai prezzi bassi pagati alla produzione che, in molti casi, non coprono neanche i costi di produzione con il rischio dell'abbandono di interi territori».