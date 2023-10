Bonus trasporti : in Puglia è la città metropolitana di Bari quella col maggior numero di beneficiari dell’agevolazione introdotta col Decreto aiuti per famiglie, studenti e pendolari a basso reddito .

Le province



L’area, infatti, con i suoi 4.359 voucher emessi (dato aggiornato a seguito dell’ultimo click-day) anticipa le province di Barletta-Andria-Trani (2.011) e Foggia (1.081). Appena dietro si colloca la provincia di Lecce (1.055). Chiudono la classifica Brindisi (813) e Taranto (768). Un totale di 10.087 beneficiari in regione che valgono il 4,7% dei ticket emessi a livello nazionale (213.280) durante l’ultima finestra utile del primo ottobre scorso.

In meno di sei messi dall’apertura della piattaforma sono stati distribuiti 2.134.354 bonus per un valore di circa 109 milioni di euro, misura particolarmente apprezzata dai giovani: il 57,2% dei beneficiari è under 30. Ammontano, invece, a 1.116 le aziende di trasporto che hanno aderito in tutta Italia, 62 delle quali pugliesi. In cima alla top 20 per ticket Trenitalia con 417.554 voucher emessi.

L'agevolazione