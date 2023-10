Bonus trasporti 1 novembre, click day per avere 60 euro: come richiederlo (e chi può fare domanda)

La data segnata sul calendario è come sempre il primo del mese: per quel giorno sarà possibile accedere al click day al Bonus Trasporti. L'ammontare stanziato per la proroga della misura è pari a 35 milioni di euro e serve a finanziare con una somma di 60 euro l'accesso al trasporto pubblico per le fasce della popolazione con reddito più basso. Il successo della misura, istituta con il Dl Aiuti durante il governo di Mario Draghi, ha spinto anche l'esecutivo di Giorgia Meloni a rinnovarla.