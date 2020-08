Reddito di Emergenza, nuovo assegno da 400 euro con il Decreto di agosto. Le domande sino al 15 ottobre

Atri 400 euro di reddito di emergenza in arrivo per le famiglie più in difficoltà. In una nuova bozza aggiornata del Decreto di agosto - e ancora suscettibile di modifiche - il Governo ha inserito la misura che permetterà di fare richiesta entro il 15 ottobre di un nuovo bonus di sostegno al reddito. Ai beneficiari, dunque, un assegno di 400 euro: si tratterebbe della terza tranche dopo le due disposte dal decreto rilancio di 400 euro ciascuna.

Tra le novità del Decreto altri 200 milioni ai Comuni, una nuova quota di Reddito di emergenza, norme su Air Italy e il rifinanziamento di strade sicure fino a fine emergenza. Nella bozza viene recepita, inoltre, l'intesa sulla proroga del blocco dei licenziamenti siglata ieri nel governo ma alcune norme sono ancora da completare.

