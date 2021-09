Puglia, l'assegno di fine mandato sarà abrogato. Capone: è giusto così

L'assegno di fine mandato per i consiglieri sarà abrogato. La decisione arriva dalla riunione dei capigruppo della Regione Puglia. «Abrogheremo il Tfm - ha commentato il presidente del Consiglio regionale Loredana Capone - serve un atto di maturità politica per superare l’impasse che si è determinata».

La decisione dell'assemblea regionale

«Abrogheremo la norma sul trattamento di fine mandato approvata il 27 luglio e francamente sono convinta che sia giusto così. Questo non era il tempo maturo e se ne avessimo discusso apertamente e in maniera più approfondita, certo ci saremmo evitati cinquanta giorni di dibattiti mediatici sull'argomento». Lo dichiara la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone.

«Per questo motivo - prosegue - lo scorso lunedì avevo convocato una capigruppo urgente, perché la discussione doveva approdare in Aula e lì il Tfm essere confermato o abrogato. La decisione di oggi, responsabilmente assunta con i capigruppo, di maggioranza e di minoranza, conferma l'indirizzo che questa Assemblea regionale ha manifestato sin dal suo insediamento. Stiamo lavorando con impegno per la crescita di questa comunità guardando al bene della società pugliese. Basta pensare che domani, per esempio, arriverà in Aula la legge sulla parità retributiva tra uomo e donna». Secondo Capone, «ripensare a quanto fatto fino ad ora rende ancora più sofferto quanto accaduto: non perché fosse errato adeguarsi all'intesa Stato-Regioni e riallineare il trattamento dei consiglieri pugliesi a quelli delle altre Regioni, ma perché mai come oggi, è indispensabile utilizzare ogni energia e ogni disponibilità finanziaria per la crescita della comunità pugliese».