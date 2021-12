Bollettino Covid, ci sono 662 nuovi casi in Puglia. Bari e Foggia le province più colpite

Altri 662 nuovi casi Covid su 25.627 test e un decesso. Il bollettino odierno della Regione Puglia conferma una tendenza al rialzo anche sul nostro territorio. Le province più colpite sono quelle di Bari e Foggia

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 188

Provincia di Bat: 69

Provincia di Brindisi: 100

Provincia di Foggia: 130

Provincia di Lecce: 100

Provincia di Taranto: 75

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: -2

I ricoveri

Sono 6.492 i positivi in Puglia: 142 le persone ricoverate in area non critica e 26 in terapia intensiva.

Contagi in aumento nel Barese

Dal 6 al 12 dicembre sono in aumento le nuove positività al Covid 19 nella provincia di Bari. Il tasso settimanale sale in tutta l'area Metropolitana a 49,2 per 100mila abitanti, il 24% in più rispetto a sette giorni prima. Nel periodo 29 novembre-5 dicembre il tasso era di 39,7 per 100 mila abitanti e in quella ancora precedente 22-28 novembre era di 29,7 ogni 100 mila.

Sono 20 i Comuni nella fascia di casi compresa tra zero e cinque ma ce ne sono altri come Altamura, Acquaviva, Bari, Bitonto, Corato, Gravina in Puglia, Molfetta, Monopoli ben al di sopra. «L'attività di tracciamento e contenimento del virus Sars Cov 2 si sta facendo particolarmente intensa», spiega la Asl. Negli ultimi sette giorni sono stati somministrati 91.329 vaccini, in gran parte richiami ma con una importante quota di prime dosi: circa 3.200. In tutti i centri vaccinali del territorio sinora sono state somministrate 295.075 dosi booster, sul totale di 2milioni e 312.276 dosi. Le coperture vaccinali sono ancora in crescita tra gli over 12 sia per la prima dose (92%) sia per il ciclo completo (91%) nell'intera Area Metropolitana di Bari.