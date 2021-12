Bari, sui muri delle scuole compaiono scritte no vax: «Non toccate i bambini»

In concomitanza della campagna vaccinale anticovid per i bimbi dai 5 agli 11 anni, a Bari sono apparse scritte no vax. Vandalismo e protesta contro il Governo in alcuni slogan apparsi sui muri delle scuole secondarie statali di primo grado Michelangelo e Carducci e di molte altre in giro per la città. Scritte apparse anche nei pressi del ponte pedonale di corso Cavour.

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA Puglia, 3000 dosi ai bambini nel V-day: la metà dei prenotati... REGIONE Covid, vaccini per 3mila bambini in Puglia. Emiliano:...

Proprio ieri in Puglia sono stati circa 3000 i bambini fra i 5 e gli 11 anni ad aver ricevuto ieri la prima dose del vaccino anti-Covid: un debutto sottotono rispetto alle previsioni della vigilia, quando avevano espresso l’adesione anonima ai vaccini poco più di 5.600 famiglie