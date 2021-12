Puglia, 3000 dosi ai bambini nel V-day: la metà dei prenotati resta a casa. Nel Salento stop ai vaccini per 24 ore: «Modifichiamo il piano»

In Puglia sono stati circa 3000 i bambini fra i 5 e gli 11 anni ad aver ricevuto ieri la prima dose del vaccino anti-Covid. Numeri non troppo distanti dalle previsioni, ma che tuttavia indicano un debutto sottotono per la vaccinazione pediatrica rispetto alle previsioni della vigilia, quando avevano espresso l’adesione anonima ai vaccini poco più di 5.600 famiglie. Un dato segnato da incertezze e preoccupazioni ancora non svanite nelle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati