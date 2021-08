Puglia, balzo dei contagi: 360. Un terzo sono nel Salento

Contagi raddoppiati in pochi giorni in Puglia, sono stati registrati 17440 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 360 casi positivi (ieri erano 241): 63 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia Bat, 30 in provincia di Foggia, 118 in provincia di Lecce, 38 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Salento, boom di casi tra gli under 35. Anziani quasi assenti dai... LA SCUOLA Da settembre, green pass obbligatorio per docenti e personale... REGIONE Vaccini, la Puglia sfonda il tetto dei 4,5 milioni di dosi

Un decesso



È stato registrato un decesso, in provincia di Brindisi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.978.308 test.

247615 sono i pazienti guariti.

3260 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257458, così suddivisi:

96.148 nella Provincia di Bari;

26.071 nella Provincia di Bat;

20.289 nella Provincia di Brindisi;

45.718 nella Provincia di Foggia;

39.946 nella Provincia di Taranto;

874 attribuiti a residenti fuori regione

423 casi provincia di residenza non nota.