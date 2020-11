Covid, in Puglia dati "fisarmonica": impennata di contagi, alle stelle il rapporto positivi/tamponi. Sono 1.101 i nuovi casi, 30 i decessi. Ma rallentano i ricoveri

Pochissimi tamponi, tantissimi casi. E', in sintesi, il bollettino di oggi sulla diffusione del Covid in Puglia. Sono stati registrati 4.151 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.101 casi positivi: 515 in provincia di Bari, 69 in provincia di Brindisi, 87 nella provincia BAT, 198 in provincia di Foggia, 65 in provincia di Lecce, 162 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione (qui il report completo).

Sono stati registrati 30 decessi: 14 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dal punto di vista statistico, il rapporto positivi/tamponi schizza alle stelle: 26,52%, dato mai raggiunto prima. Di fatto, in base ai dati del bollettino odierno, più di un tampone su quattro risulta positivo. Ieri lo stesso rapporto era pari al 10,95% (907 positivi su 8.285 tamponi, il doppio rispetto ad oggi), il migliore da un mese a questa parte. Unica nota positiva di giornata, la conferma del rallentamento nella crescita del numero complessivo dei ricoveri: 1.901, vale a dire 14 in più rispetto a ieri. Quanto alla distribuzione dei positivi, scende la quota del pazienti in terapia intensiva (ora lo 0,5%), sale quella dei casi trattati a domicilio (95,1%).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 784.515 test. 14.065 sono i pazienti guariti. 38.772 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 54.320, così suddivisi:

20.839 nella Provincia di Bari;

6.186 nella Provincia di Bat;

3.819 nella Provincia di Brindisi;

12.589 nella Provincia di Foggia;

4.119 nella Provincia di Lecce;

6.408 nella Provincia di Taranto;

359 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

