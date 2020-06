Puglia, due decessi e due nuovi casi

Ultimo aggiornamento: 16:11

Due nuovi casi positivi al covid-19 sono stati rilevati oggi in Puglia rispetto agli zero di ieri. Alto il numero di test effettuati, ma più basso di quello di ieri, 2945 tamponi. Si rilevano anche due decessi mentre ieri era stato uno solo.Questi i dati del bollettino epidemiologico quotidiano, reso noto dal presidente della Regione, Michele Emiliano , sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Gli unici due casi positivi riguardano rispettivamente uno la provincia di Foggia e uno la provincia di Brindisi. I due decessi si sono verificati 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat. In tutto sono morte 532 persone.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 143.844 test. Sono 3.544 i pazienti guariti (+28 rispetto a ieri) e 439 i casi attualmente positivi (-28). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.515, così suddivisi: 1.488 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 655 nella provincia di Brindisi; 1.164 nella Provincia di Foggia; 519 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione.