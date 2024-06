Inizia oggi una settimana destinata a diventare storica per la Puglia: tra tre giorni prenderà il via a Borgo Egnazia il G7, il gruppo intergovernativo che riunisce le principali sette economie dei Paesi avanzati. E si continua a lavorare per garantire la sicurezza su tutto il territorio, anche su Brindisi, che la sera del 13 giugno ospiterà al Castello Svevo la cena dei “Grandi” della Terra.

Proprio in quelle ore, è stato interdetto lo spazio aereo su Brindisi, ma molti altri sono i provvedimenti presi in tal senso. Innanzitutto, da domani al 16 giugno 2024 l’aeroporto di Taranto-Grottaglie resterà chiuso a tutto il traffico, mentre l’aeroporto di Bari sarà limitato ai soli voli schedulati, di Stato, militari, emergenza. Limitazioni per l’aeroporto di Brindisi da domani al 16 giugno e chiusura totale dello spazio aereo giovedì 13 giugno dalle 19 alle 23 locali.

Le restrizioni

Dalle 7 di domani fino alle 12 di dopodomani divieti di sorvolo a Vfr e droni entro 2 Nm (in aeronautica il miglio nautico, lungo esattamente 1852 metri) dalla città di Bari e a sud ovest di Bari da Polignano a Mare fino a Fasano.

Dalle 12 di mercoledì fino al termine dell’evento (attorno alle 20 di domenica 16 giugno): entro 90 Nm da Fasano sarà istituita una air defence identification zone (ogni aeromobile dovrà sottomettere un piano di volo almeno 2 ore prima di entrare nell’area). Gli aeromobili che non seguiranno le prescrizioni potranno essere soggetti ad azioni di difesa area. Inoltre, entro 50Nm da Fasano sarà istituita una zona di divieto di volo a Vfr e droni. Entro 5 Nm da Fasano sarà istituto un divieto di sorvolo a tutto il traffico eccetto autorizzati dal suolo a Fl195 (per Fl si intende livello di volo). Giovedì dalle 19 alle 23 sarà istituto un divieto di sorvolo a tutto il traffico anche entro 5 Nm dall’aeroporto di Brindisi dal suolo a Fl195.

Oggi alle 13.30 è previsto il Consiglio dei ministri per definire gli ultimi provvedimenti sulla sicurezza dell’evento. Si stabilirà che i militari avranno funzioni di agenti di pubblica sicurezza. I militari vigileranno anche la Zona rossa all’interno della quale potranno entrare solo tutti i residenti (già precedentemente identificati).

Ieri sono stati diffusi i numeri di telefono a cui i cittadini di Brindisi potranno rivolgersi per ogni dubbio interpretativo: Questura di Brindisi - Numero Supporto Cittadinanza: 3346167123; Comune di Brindisi: 3493003911; Sala Operativa Polizia Locale di Brindisi: 0831555424 - 800888014. Sul portale della Prefettura (https://www.prefettura.it/brindisi), oltre alle ordinanze adottate, saranno pubblicate alcune Faq relative ai principali quesiti di interesse per cittadini ed operatori economi.

Infine, il capo dell'Ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, ha ringraziato la direttrice generale del Dis, Elisabetta Belloni, per avere invitato Volodymyr Zelensky a partecipare al summit del G7: lo scrive su X lo stesso Yermak, come riporta Ukrinform: «Ho incontrato lo Sherpa del G7/G20 e direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza italiano, Elisabetta Belloni. L’ho ringraziata per aver invitato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky al vertice del G7», si legge nel messaggio.

«Ho espresso gratitudine all'Italia per il suo sostegno all'Ucraina», ha aggiunto. Ukrinform aggiunge che Yermak ha anche chiesto a Belloni di esercitare pressioni sulla partecipazione dei Paesi del Sud Globale al vertice sulla pace in Ucraina che si terrà in Svizzera. Sabato Yermak aveva incontrato anche papa Francesco.

