Nessun allarme attorno ai listini prezzi degli stabilimenti balneari in Puglia. È ferma la presa di posizione dei rappresentanti degli imprenditori contro quelli che sono stati i segnali preoccupanti su aumenti sconsiderati lanciati da alcuni report e indagini, primi fra tutti quelli di Altroconsumo e Udicon. Non c’è alcun “caso rincari” nelle strutture pugliesi, dunque, che proprio nelle ultime settimane hanno aperto la stagione estiva 2024.

I titolari dei lidi

«Siamo di fronte ad allarmismi ingiustificati e che non hanno ragione di essere in questo periodo dell’anno - le parole di Sandro Portaccio, storico capitano d’impresa di Lido Pizzo a Gallipoli e presidente di Sib Confcommercio Lecce – se è vero che le imprese balneari hanno l’obbligo di comunicare i prezzi ai competenti uffici regionali entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di applicazione. Lo scandalo, per chi parla malevolmente di scandalo, sarebbe dovuto scoppiare otto mesi addietro e non adesso».

Il numero uno leccese del Sindacato italiano balneari continua: «I prezzi sono in assoluta linea con quelli della stagione estiva 2023 per tutti i nostri associati. È chiaro che se le indagini prendono ad esempio lidi di nicchia che offrono servizi di livello massimo e per questi chiedono un compenso adeguato – rimarca Portaccio – viene fuori una visione errata di quella che è la realtà degli stabilimenti. Secondo i dati raccolti da Sib Confcommercio il prezzo medio stagionale di una postazione composta da un ombrellone e due lettini non supera i 20 euro». Il presidente di Sib Confcommercio Lecce chiosa: «Oggi (ieri, ndc) molte delle nostre strutture segnano già il pienone dalla tarda mattinata, segno evidente che i clienti sono soddisfatti dell’offerta e del suo costo. E le previsioni per la stagione, al netto delle Cassandre che annunciano sventura, sono molto buone, sempre considerando che il meteo dovrà fare la sua parte con tempo bello e caldo».

Sulla stessa lunghezza d’onda del collega anche Nicolò Maiellaro, pugliese e vicepresidente nazionale di Base Balneare, che attacca in maniera frontale il report sui prezzi di Altroconsumo che tira in ballo, tra gli altri, pure gli stabilimenti balneari di Puglia. «Ci troviamo di fronte a una indagine che presenta gravi inesattezze, se è vero che utilizza un campione differente, non omogeneo e non rappresentativo rispetto al passato e quindi non permette confronti seri. Non conteggiando dei casi di prezzi incrementati a seguito di un superiore livello offerto – puntualizza – il prezzo medio italiano sarebbe inferiore a quello dell’anno passato a fronte di rincari corpose nel settore dei servizi turistici, con la punta del +25% di aumento per gli skipass».

Prezzi invariati?

Nicolò Maiellaro rimarca come in Puglia i prezzi siano rimasti invariati rispetto al 2023 «la forbice è compresa tra i 10 e i 22 euro al giorno in bassa stagione e tra i 35 e 40 nel periodo di alta» e affonda il colpo: «Siamo stufi di essere utilizzati per fini che nulla hanno a che vedere con la qualità e il lavoro che tutti i nostri associati offrono ai turisti, i quali da tutto il mondo scelgono di trascorrere le proprie vacanze sulle spiagge pugliesi. Non abbiamo bisogno di queste indagini e petizioni fatte solo per raccogliere qualche iscritto. Il nostro settore è martoriato da incertezze normative – aggiunge conclude il numero due nazionale di Base Balneare – che da una parte stanno impedendo in alcuni casi l’avvio regolare della stagione». A gettare acqua sul fuoco delle polemiche, infine, arrivano le riflessioni di Fabrizio Santorsola, presidente di Fiba Confesercenti Puglia. «Non risultano aumenti ingiustificati e in alcun modo sconsiderati. I prezzi sono rimasti speculari rispetto a quelli della stagione estiva dell’anno scorso. Se qualche rincaro sparuto si può evidenziare, questo è da collegarsi all’incertezza che in alcuni imprenditori sta generando la “questione Bolkestein”. I listini 2024 non hanno subito sparate verso l’alto, l’unico aggiornamento dei prezzi, sempre in termini di variazioni minime e contenute, ha riguardato – continua – la ristorazione interna alle strutture soprattutto a causa dell’aumento delle materie prime». Santorsola sottolinea un modo errato di fare ricerca sui prezzi e dice ancora: «Non ha senso andare a pescare il prezzo più di uno stabilimento balneare in un determinato territorio, è il mercato a decidere se quell’offerta è accettata o meno dalla clientela, ma sarebbe importante andare a rapportare i il costo di una giornata in un lido coi servizi che esso offre agli ospiti. C’è una vasta gamma di possibilità – rimarca il presidente di Fiba Confesercenti Puglia – tra le quali si può scegliere a seconda delle esigenze e delle necessità». Fabrizio Santorsola torna sul tema delle concessioni balneari e così chiude: «Bisogna agire con efficacia e senza perdere ulteriore tempo, è questo il vero allarme che riguarda il settore. Non si deve più procrastinare, le istituzioni nazionali devono comunicare come intendano agire».

