Puglia, i risultati delle Europee: effetto Decaro, Pd primo partito. I dati città per città: plebiscito Dem a Bari, a Lecce vince FdI

Effetto Decaro, il Partito Democratico vince in Puglia alle elezioni Europee. Nel tacco d'Italia i Dem vanno al 33,59% - quando le sezioni scrutinate sono 3.996 su 4.029 -, con circa 454mila voti. Più indietro Fratelli d'italia, 26,95%. E' una delle poche regioni italiane nelle quali il rapporto di forza tra Meloni e Schlein è capovolto. Boom Dem, anche grazie alla candidatura di Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari. Scende il M5s, al 14,12%. E ancora: Forza Italia al 7,7%, la Lega al 6,1%, Alleanza Verdi e Sinistra al 3,82%. Male Stati Uniti d'Europa (2,6%), mentre Azione di Calenda (1,5%) superato da una manciata di voti da Pace, Terra e Dignità di Santoro (1,5%).

I risultati nelle città

Plebiscito del Partito Democratico a Bari.

Risultati definitivi nel capoluogo: 49,77% per i Dem, il 21,8 per Fratelli d'Italia.Solo 9,9% per il M5S, 5,7% per Forza Italia e appena il 3,8% per la Lega.

Il Salento, invece, resta nelle mani di Fratelli d'Italia; 30,8% in città per il partito di Meloni, seguito dal Pd al 26 e dal M5S all'11. Alle 14 inizierà lo sfoglio delle elezioni comunali.

Le altre province: nel Brindisino avanti FdI (28,2% contro il 27,0% del Pd), idem nel Tarantino, con le stesse percentuali.

Le reazioni

«Ci davano per “morti”, ma oggi è chiaro a tutti che il nostro presidente Silvio Berlusconi abbia messo radici così forti nel popolo italiano da averci proiettato nel futuro con un interprete fedele e lungimirante come Antonio Tajani». Così il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis. «Forza Italia -aggiunge- in base agli exit poll che stiamo leggendo, ha raccolto un consenso importante che conferma la solidità del dialogo con il suo elettorato e la fiducia riscossa da Antonio Tajani e da tutta la nostra classe dirigente. In Puglia ci aspettiamo un risultato altrettanto importante, se non superiore alla media nazionale, e attendiamo gli esiti. Resta fermo che da domani saremo ancora più forti in Europa per difendere gli interessi dell’Italia e per mediare il confronto politico internazionale, traghettandolo verso i binari della pace e della moderazione».

«Per quanto riguarda le amministrative pugliesi -prosegue D’Attis- e’ presto per commentare, ma c’era chi riteneva che le partite si chiudessero oggi in favore del centrosinistra e, invece, a quanto pare sono ancora tutte da giocare».