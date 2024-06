Il mare? A Gallipoli meglio ripassare: sabato mattina con accesso sbarrato alla litoranea e anche al parcheggio. Poi la riapertura

A pochi giorni dall'annunciata apertura della nuova litoranea sud di Gallipoli, che dalla zona di Lido San Giovanni porta alla Baia Verde e che tanto sta facendo discutere per le modalità di accesso alle spiagge libere e agli stabilimenti balneari, un altro episodio ha fatto sobbalzare e discutere i patiti del mare e della tintarella: questa mattina era inaccessibile anche l'unico parcheggio pubblico dell'intera area, quello attrezzato accanto allo stadio. Lavori in corso: una transenna e un operaio hanno sbarrato l'accesso al mare: "Stiamo lavorando", la spiegazione. Stop. Non un cartello, non un'alternativa. Dietrofront e niente mare.

Un vero problema, per le tantissime persone dirette in spiaggia, in un sabato particolarmente caldo per l'ondata di calore che investe il Sud. L'altra zona per la sosta delle auto, nelle vicinanze, è quella riservata però ai clienti di Lido San Giovanni. Le ulteriori aree di sosta si trovano a risalire verso la città, e quindi a centinaia di metri dal primo tratto di spiaggia libero. Poi la riapertura intorno a mezzogiorno. Ma per chi aveva avuto l'intenzione di andare al mare, una mattinata persa. Domani (domenica 9 giugno), l'area di parcheggio - con 340 posti - sarà accessibile.

Lavori in vista della riapertura della litoranea, annunciata per il 12 giugno tra scetticismo e criticità: al di là del parcheggio adiacente allo stadio, resta il problema di trovare una zona per la sosta delle auto lungo oltre un chilometro di litorale ionico, mentre non sono ancora note le modalità operative del servizio navetta che secondo il Comune dovrebbe agevolare lo spostamento delle persone.

E questo mentre nulla si sa ancora circa l'eventuale possibilità delle auto di transitare lungo la nuova litoranea, secondo il progetto originario destinata esclusivamente ai pedoni e alle biciclette (con pavimentazione non adeguata al passaggio delle vetture).

I problemi sul litorale nord

E non va meglio lungo la litoranea nord, nel tratto di mare che va dalla rotatoria di accesso a Gallipoli fino a Torre Sabea: un altro chilometro di costa libera e di fatto inaccessibile. Non è prevista un'area parcheggio, tutta la litoranea è inibita alla fermata delle auto e nelle stagioni scorse sono fioccate multe con il sistema dello street control operativo sulle auto di servizio della polizia locale: sicché i bagnanti che frequentano questa zona, per lo più anziani e famigliole, hanno ricevuto la sorpresa di scoprire l'infrazione solo settimane dopo, con la notifica a casa dei verbali, perché - al di là dell'assenza esplicita di cartelli e avvisi, e in mancanza di interventi adeguati per pianificare un'area di sosta in quel tratto di mare libero - nessun verbale è stato lasciato sulle auto. Piccole accortezze (assenti) in una città che dell'accoglienza dovrebbe fare un punto di vanto.