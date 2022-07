Laricchia, mamma in Consiglio: in Aula con la sua bimba

Mamma a tempo pieno: la consigliera del M5S Antonella Laricchia oggi ha partecipato ai lavori del Consiglio Regionale per la prima volta con la sua bimba Anna.

Mamma da qualche mese, la consigliera Laricchia già da qualche tempo porta in Regione la sua piccolina. In un post a maggio scorso scriveva: "Finalmente al lavoro, in dolce compagnia.

Da dieci giorni sono tornata al lavoro in Consiglio Regionale dopo la pausa maternità. Di tanto in tanto, sarò accompagnata dalla mia nuova giovanissima "collega"".