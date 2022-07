Tra una poppata e l'altra, Valentina sostiene gli esami di maturità con Guido tra le braccia

Tra una poppata e l'altra, Valentina porta a casa il diploma di maturità. E' una "supermamma" Valentina Sorrentino, leccese di 34 anni, che questa mattina ha sostenuto l'orale degli esami di maturità all'istituto "Bachelet" di Copertino. Esami con pausa poppata: il piccolo Guido, infatti, ha appena venti giorni di vita e insieme con il papà - quando aveva appena pochi giorni di vita - ha accompagnato mamma Valentina anche agli scritti. Reclamando, però, il suo latte quando previsto.

Valentina durante il lockdown ha studiato per conseguire il diploma. Non poteva immaginare, allora, che sarebbe rimasta incinta e che le settimane degli esami sarebbero coincise proprio con quelle della nascita del suo piccolo Guido, che è arrivato a metà giugno. Ma non si è persa d'animo: tra una poppata e l'altra ha continuato a studiare e dopo aver sostenuto gli scritti, questa mattina ha anche portato a casa gli orali. Il piccolo Guido le è stato sempre vicino, naturalmente tra le braccia del papà, il trombettista Gabriele Blandini. E di certo ha portato fortuna alla mamma che ora aspetta i risultati dell'esame e la pergamena del diploma.