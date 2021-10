Laricchia (M5s): «Movimento ridotto a costola del Pd e qualche poltrona in Consiglio»

Antonella Laricchia, lei è l’unica consigliera regionale del Movimento 5 Stelle che si oppone al governo di Michele Emiliano e all’asse giallorosso Pd-M5s. Dal suo punto di vista come sono andate le amministrative in Puglia per i cinque stelle? Anche lei ritiene che, tutto sommato, il bilancio sia positivo?

«Affatto. Il bilancio delle amministrative è tutt’altro che positivo. E ciò vale in Puglia come a livello nazionale. In moltissimi Comuni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati