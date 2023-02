Autonomia differenziata, Emiliano contro Fitto: «Sta seduto su una montagna di denaro ma non difende il Mezzogiorno»

Stoccate. E vecchie ruggini che riemergono. Emiliano-Fitto, altro round. Questa volta la circostanza è la manifestazione della Cgil contro l'autonomia differenziata. E il governatore non perde tempo a lanciare stilettate contro il “nemico” politico.

«Il ministro Fitto ogni volta che fa qualcosa di sbagliato dice che sono gli altri che non hanno capito. Ricordo la sua riforma sanitaria, adesso sta bloccando tutti i fondi possibili a disposizione dell'Italia e in particolare del Mezzogiorno, ci deve dare i soldi dell'Fsc, che servono per cofinanziare i fondi europei: sta seduto su una montagna di denaro e sta “tenendo bordone” al governo, anziché difendere il Mezzogiorno. Quindi, prima torna a casa e si mette al fianco del Mezzogiorno per difenderlo, come io mi auguro faccia, e meglio è».

«Questa autonomia differenziata del governo di centrodestra divide l'Italia, costruisce una serie di ordinamenti giuridici diversi a seconda delle regioni dove le aziende, gli italiani e le famiglie vivono. E costruisce soprattutto le ragioni dell'abbandono del sud e del mezzogiorno. Ecco perché questo patto scellerato di governo su cui si mantiene la destra che governa l'Italia va assolutamente fermato» ha proseguito il presidente della Regione Puglia.

«Immaginate - ha aggiunto - che l'unica compensazione che hanno immaginato è di aggiungere alla scellerata autonomia differenziata il presidenzialismo e il semi presidenzialismo. Quindi cambiando la Costituzione in tutte le sue componenti essenziali e il modo di essere della Repubblica. Tutto questo per noi non è accettabile. Che ci possano essere più poteri per le Regioni può anche essere una buona cosa, ma la strada maestra per cambiare la Costituzione è l'articolo 138. Quindi non intese separate tra Regioni e Governo ma un disegno armonico che il Parlamento deve disegnare attraverso una modifica costituzionale, se proprio dobbiamo aumentare i poteri delle Regioni».

Cosa aveva detto Fitto

Emiliano ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di commentare le parole del ministro per il Sud, secondo il quale si è alzato un polverone su un provvedimento che non si è neppure letto. Sull'autonomia differenziata, il ministro Raffaele Fitto collegandosi online durante l'evento a Bari “La Destra al Governo del Paese e del territorio” aveva affermato: «Si è alzato un polverone polemico, privo di contenuti. Sarebbe molto opportuno, prima di andare avanti con polemiche, leggere il provvedimento, perché dalla lettura del provvedimento ci si accorge che c'è esattamente l'opposto di ciò che viene contestato al governo».