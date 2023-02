Livelli essenziali delle prestazioni: tre prof pugliesi nel Comitato

È stato istituito il Comitato tecnico-scientifico per la determinazione dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, relativi ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione. La definizione dei Lep è uno dei passaggi chiave per l'autonomia differenziata, che il governo sta per far diventare realtà. Tra i professori designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ci sono anche pugliesi: i professori Pier Luigi Portaluri e Vincenzo Tondi della Mura e l'ex rettore dell'Università di Bari Antonio Felice Uricchio. Con loro anche il professor Mario Esposito (nato a Firenze, ma insegna presso l'Università del Salento).



La Cabina di regia è presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il ninistro per gli affari regionali e le autonomie. A essa partecipano, oltre al ministro per gli affari regionali e le autonomie, il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il ministro dell'economia e delle finanze, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione delle province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

La cabina di regia



La Cabina di regia, nei primi sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, deve in primis svolgere una serie di attività, indicate dalle disposizioni di legge, tra cui: una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni in ognuna delle materie dell'articolo 116 della Costituzione; una ricognizione della spesa dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione, sempre per le materie già citate.

La Cabina di regia, supportata da una segreteria tecnica, procederà poi alla determinazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard (questi ultimi sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard).



La prima fase ricognitiva della normativa e delle funzioni e quella di determinazione dei Lep da parte della Cabina di regia saranno accompagnate dall'istruttoria da parte di un Comitato tecnico-scientifico, composto da accademici di chiara fama ed eminenti rappresentanti delle istituzioni, che dovrebbe avanzare proposte per l'individuazione delle materie da includere tra i livelli essenziali delle prestazioni. Il Comitato dovrà poi indicare le "funzioni Lep" per ciascuna delle materie o ambiti di materie in questione. La selezione dei Lep costituisce un obiettivo ambizioso e complesso, ancora non realizzato compiutamente, sebbene siano trascorsi oltre ventuno anni dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V. La valutazione è svolta preliminarmente da un organismo altamente qualificato e super partes, quale è appunto il Comitato tecnicoscientifico.



Per i componenti del Comitato si tratta di un incarico a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese di trasporto per chi proviene da fuori Roma. L'attività del Comitato tecnico-scientifico prenderà il via non prima di marzo 2023 e comunque all'esito dell'attività ricognitiva delle funzioni svolta dalle Amministrazioni interessate. Il Comitato tecnico scientifico si avvarrà inoltre di una segreteria tecnica.

I nomi



Ecco i nomi dei componenti designati: Giuseppe De Vergottini, Giuseppe Franco Ferrari, Carlo Emanuele Gallo, Franco Gaetano Scoca, Felice Anacora, Michele Belletti, Francesco Saverio Bertolini, Mario Bertolissi, Fabio Cintioli, Francesco De Leonardis, Fabio Elefante, Mario Esposito, Giovanni Ferri, Emiliano Frediani, Andrea Giovanardi, Giovanni Guzzetta, Enrico La Loggia, Stelio Mangiameli, Francesco Saverio Marini, Ludovico Mazzarolli, Luca Mezzetti, Ida Angela Nicotra, Fabio Pammolli, Anna Maria Poggi, Pier Luigi Portaluri, Luca Ricolfi, Giulio M.Salerno, Maria Alessandra Sandulli, Stefano Salvatore Scoca, Giovanni Tarli Barbieri, Gennaro Terracciano, Vincenzo Tondi della Mura, Antonio Felice Uricchio, Filippo Vari, Giuseppe Verde, Lorenza Violini, Vincenzo Zeno Zencovich, Alberto Zito.

Chi sono



Pier Luigi Portaluri, nato a Maglie, è professore ordinario di Diritto amministrativo nel Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento.

Vincenzo Tondi della Mura, nato a Lecce, è professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza.

Antonio Felice Uricchio, nato a Bitonto, è stato rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro dal 2013 al 2019. È presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca dal 7 gennaio 2020.

Mario Esposito, nato a Firenze, è Ordinario di Diritto Costituzionale nel Dipartimento di Scienze Giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento.