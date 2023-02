Decaro non va alla manifestazione della Cgil: «Ho promesso a mia figlia una gita per il suo compleanno»

Antonio Decaro non ci sarà domani alla manifestazione organizzata a Bari dalla Cgil contro l'Autonomia differenziata. Il sindaco di Bari è sempre stato contrario alle proposte di legge - scrive sui social -, l'assenza è legata esclusivamente a motivi personali. «Domani - scrive su Instagram - non sarò presente. Ma non perché non condivida la piattaforma di quella mobilitazione. Più semplicemente perché, da mesi, avevo promesso a mia figlia che questa volta, per la prima volta, avrei festeggiato con lei il suo compleanno con una piccola escursione fuori Bari. E come sono abituato a fare, invece di rifugiarmi nella formula “impegni istituzionali” ho preferito dire a tutti, giornalisti, cittadini, politici, la pura e semplice verità: sarò fuori Bari a festeggiare mia figlia».

«Continueranno ad attaccarmi per questo? Me ne farò una ragione. Ne sarà valsa la pena», aggiunge Antonio Decaro. Il sindaco non ci sarà e il motivo è personale.