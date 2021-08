La ricerca: anticorpi monoclonali come alternativa. La sfida di AstraZeneca per la prevenzione

Degli anticorpi monoclonali si parla da mesi, per alcuni rappresentano un'alternativa ai vaccini, per altri una terapia marginale. AstraZeneca ha addirittura annunciato di avere allo studio un mix di monoclonali capace di proteggere l'uomo per un anno. I dubbi però sono diversi, il principale riguarda proprio la loro efficacia nel tempo.

I dubbi sull'efficacia



«Gli anticorpi monoclonali spiega Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati