«Cercasi badante a Gallipoli, ma solo cattolica». Lo strano annuncio su Facebook

A.A.A. «Cercasi studentessa italiana cattolica, di scienze infermieristiche, per un lavoro di qualche mese a Gallipoli». L'annuncio di lavoro è stato postato nelle scorse ore su Facebook. Il post che porta la firma di un uomo è stato pubblicato sul suo profilo personale e su alcuni gruppi social dedicati proprio a chi offre e cerca lavoro. Dunque nulla di strano in apparenza. Se non fosse per un dettaglio che a molti non è sfuggito e ha suscito reazioni a metà tra lo stupito e il diverito.

La "badante cattolica"

«Cercasi studentessa italiana cattolica, di scienze infermieristiche, per un lavoro di qualche mese a Gallipoli» si legge nell'offerta di lavoro. Dunque, i dettagli del contratto: «Vitto e alloggio incluso paga sindacale in regola e con contratto. Il lavoro è accudire una signora modenese disabile. Astenersi se fumatrici e se privi di competenze sopra dette» recita l'annuncio. Un'offerta che almeno in premessa sembrerebbe avere tutti i "crismi" di un lavoro serio e in regola. Se non fosse per quel "cattolica" specificato in premessa. Anzi: «studentessa italiana cattolica» a voler essere precisi. E sì che il mondo degli annunci di lavoro on line da tempo ormai riservi "sorprese" a chi è alla ricerca di impiego. E di richieste più o meno assurde è pieno il web. Ma l'orintamento religioso quale requisito fondamentale per fornire assistenza agli anziani ha stupito e non poco in chi si è imbattutto nello strano annuncio.

Le reazioni su Facebook

Immediate le reazioni del popolo di Facebook che si è imbattutto nello strano annuncio. Per lo più risatine e "faccine" stupite a commento dell'offerta di lavoro. Ma anche un commento emblematico di come la specifica sulla religione non sia sfuggita a nessuno: «Quel cattolica mi piace da morire» ha rimarcato un iscritto al gruppo "Succede a Gallipoli". Commento che ha ottenuto decine di "mi piace". Di candidate al posto di "assistente cattolica", invece, nemmeno l'ombra.