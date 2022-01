Ricoveri Covid, Puglia al 24%

È salita al 24% l'occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina Covid della Puglia, regione che da oggi è in zona gialla. La soglia critica per il passaggio in zona arancione, invece, è fissata al 30%. I dati sono forniti dall'Agenas.

Puglia sotto la media per occupazione posti letto

La Puglia, per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina, resta comunque sotto la media nazionale che è pari al 30%. Nei reparti di Terapia intensiva, invece, l'indice di occupazione è pari al 14% contro una media italiana del 17A livello giornaliero, la percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 17% in Italia ma cala in 6 regioni o province autonome: Calabria (15%), Campania (12%), Liguria (19%), PA Bolzano (18%), Umbria (9%), Veneto (16%). Cresce in 5: Basilicata (al 6%), Emilia Romagna (17%), Friuli Venezia Giulia (22%), Molise (5%), Piemonte (25%). È stabile in 10: Abruzzo (al 20%), Lazio (22%), Lombardia (15%), Marche (al 21%), PA Trento (26%), Puglia (14%), Sardegna (15%), Sicilia (19%), Toscana (21%), Val d'Aosta (21%). Questi i dati Agenas del 23 gennaio.