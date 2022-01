Covid, scende il tasso di positività al 13,5%, ma ci sono altri dieci morti in Puglia. Altri ​7.267 nuovi contagi

Scende il tasso di positività, ma il numero dei morti covid resta costante da giorni: altri dieci nel bollettino di oggi - domenica 23 gennaio. Sono 7.267 invece i nuovi casi registrati su 53.741 test giornalieri per un tasso di positività del 13,5% contro il 18,2% di ieri (sabato 22 gennaio).

Da domani intanto la Puglia passerà in zona gialla in base all'ordinanza firmata venerdì scorso dal Ministro per la Salute Roberto Speranza in base al monitoraggio settimanale dei contagi e dell'indice di occupazione dei posti letto negli ospedali sia nelle aree non critiche sia nelle terapie intensive.

La Puglia ha già superato le soglie nazionali: negli ospedali la regione ha un tasso di occupazione dei reparti del 24% (soglia al 15), mentre nelle intensive l'occupazione è al 13% contro la soglia fissata al 10%.

I casi suddivisi per provincia



Provincia di Bari: 2.256

Provincia di Bat: 805

Provincia di Brindisi: 707

Provincia di Foggia: 1.113

Provincia di Lecce: 1.320

Provincia di Taranto: 981

Residenti fuori regione: 53

Provincia in definizione: 32

Al momento il numero degli attualmente positivi sale a 134.483, di questi 694 sono ricoverati in area non critica mentre 68 sono le persone in terapia intensiva.