Eci siamo: pronti per le vacanze? Ecco l'oroscopo del mese di luglio a cura di Luca Nicolaj

Ariete

Con Venere favorevole per tutta l’estate non puoi certo lamentarti! Dal 23 sarà retrograda e potrai avere qualche ripensamento in amore, approfittane se c’è qualcosa da correggere. Il 10 il tuo pianeta, Marte, cambia segno e ti invita a occuparti del corpo e della salute. E dall’11 Mercurio favorevole ti rende più giocosa.

Toro

Cavalcando l’energia gioiosa di Giove, l’estate può solo andare bene, grazie anche al sostegno incalzante della fortuna. Dal 10 alla tua passionalità si unisce una carica di spontaneità che rende tutto più facile in amore, affidati al tuo lato più giocoso, tutto andrà per il meglio. Goditi il clima affettuoso che ti avvolge.

Gemelli

È un periodo movimentato, come piace a te, incontri e piccoli viaggi si moltiplicano, sarai molto sollecitata. Dal 10 per te diventa difficile startene chiusa tra le quattro mura di casa ma nuove difficoltà impreviste potrebbero innervosirti. Poi dall’11 qualcosa cambia a livello sociale, proposte e inviti si moltiplicano.

Cancro

In questo inizio estate sei sollecitata dalle proposte allettanti con cui gli amici intendono coinvolgerti. La tentazione di accettarle è tanta e potresti azzardarti a una piccola follia e a spese più alte per goderti la sensazione di libertà. Tanto Saturno ti mantiene con i piedi per terra. Dopo il 10 regalati un viaggio.

Leone

Venere nel tuo segno fino a inizio ottobre ti garantisce fortuna in amore per tutta l’estate, goditi il tuo charme e il successo che ti sorride. L’energia è tanta, a volte un po’ troppa, specie fino ai primi giorni di luglio, e potresti voler forzare un po’ la mano. Dal 10 un supplemento di leggerezza ti rende spensierata.

Vergine

La tua estate parte bene da subito, con buonumore e fiducia nonostante il rigore. Dal 10 si rafforza il desiderio di evasione, di perderti in un universo inaccessibile e segreto. Poi dall’11 cambi improvvisamente marcia e premi sul pedale dell’acceleratore, determinata a superare ogni tipo di ostacoli. Pensa anche al riposo

Bilancia

L’estate sarà piena di amici, inviti, occasioni per stare insieme a persone speciali con cui condividere momenti gioiosi. Ma almeno fino all’11 il lavoro domina la scena, poi diventerà più facile distogliere l’attenzione per passare ad altro. Anche l’amore, passionale fino al 10, è facilitato. Dal 23 hai bisogno di vacanze.

Scorpione

In questo mese vuoi dare il massimo e almeno fino al 10 non riuscirai a startene con le mani in mano, determinata a impegnarti nel lavoro e a provare di cosa sei capace, con l’intenzione palese di sorprendere un po’ tutti. Questo è comunque un anno propizio agli incontri, l’amore è saldamente al centro della tua attenzione.

Sagittario

Hai Venere favorevole fino ad ottobre, puoi puntare sull’amore sapendo che i tuoi sogni saranno coronati. Dal 15 al 25 potresti trovarti alle prese con un compito difficile da portare a termine. Le energie non ti mancano ma il percorso è in salita. Evita di entrare in un gioco di contrapposizione, sarebbe controproducente.

Capricorno

Con il sostegno di Giove, che continua a tifare per te, la fortuna ti fa affrontare con allegria ogni tipo di situazione: è quella la tua arma segreta, anche in amore. Dal 10 sei più attiva ed energica, la vita si incarica di proporti sfide allettanti e tu rilanci. Ma a quel punto inizia la stagione avventurosa dei viaggi!

Aquario

Venere nel Leone ti invita all’amore rendendoti più disponibile che mai. Ti butti con una carica passionale a volte un po’ difficile da gestire e che può anche indurre comportamenti contraddittori. Poi dal 10 ti rilassi e limiti la pretesa di avere ragione a tutti i costi. A quel punto anche il dialogo diventa più facile.

Pesci

La presenza di Saturno nel segno tende a renderti un po’ più seria del necessario, anche d’estate, specialmente dal 10, quando Marte in opposizione ti vorrà meno disposta al dialogo. Ricorda: il lavoro è importante ma non è tutto. Giove ti invita a moltiplicare gli incontri e a cambiare aria, sarà la chiave per divertirti.