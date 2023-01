Ariete

Da pochi giorni hai ritrovato il tuo sprint e ti senti pronta ad assaporare la vita godendoti l’aiuto di Giove, che ti rende fortunata e di buonumore. Un pizzico di nervosismo ti accompagna per tutto il mese, legato a una sfida professionale che porterai in porto entro l’11 febbraio. Dal 19, Venere nel tuo segno ti benedice in amore.

Toro

Finalmente molte cose si sono sbloccate e sei in una fase decisamente più dinamica. Dal 27 gennaio l’amore ti sorride e gli incontri sono favoriti. Nel lavoro dall’11 febbraio sarà il momento di stipulare accordi e alleanze, tieni d’occhio il nervosismo. Intorno al 16 affronti decisioni importanti a livello professionale per girare pagina.

Gemelli

Finalmente le cose sono ripartite alla grande e puoi cavalcare la tua energia senza più intralci. Dall’11 febbraio ti sentirai ancora più in forma, pienamente padrona delle tue risorse e abilità. E per tutto il periodo disponi di una marcia in più, imperniata sull’allegria. Anche la socialità è favorita, riceverai inviti e proposte.

Cancro

Si è aperta una fase gratificante a livello professionale, è il momento di cogliere le occasioni fortunate e di goderti successi e riconoscimenti. Dal 27 gennaio trovi un’armonia nuova, che ti fa sentire in pace con te stessa. Con la complicità di Venere l’amore diventa facile e la vita affettiva crea armonia con il mondo intero.

Leone

Proprio in questi giorni la tensione è calata, qualcosa si è sbloccato nel lavoro e il cambiamento diventa possibile. Dall’11 febbraio inizia una fase di incontri, proposte e trattative che aprono nuove opportunità. Attorno al 16 tieni saldo il timone, sarà un momento chiave. Dal 19, con Venere favorevole l’amore ti apre le braccia.

Vergine

Questo periodo è pieno di fervore, la routine quotidiana si arricchisce come non mai di piccoli eventi e occasioni, anche grazie a nuove relazioni. Dal 27 gennaio Venere ti spalanca le porte del cuore e favorisce l’apertura ai sentimenti, la relazione con il partner migliora. Dall’11 nel lavoro metterai a punto una nuova dinamica.

Bilancia

La fortuna di Giove favorisce relazioni e amore, preparati a ricevere piccoli e grandi doni. Dall’11 ti scoprirai più disponibile e agile, capace di adottare soluzioni particolarmente creative. Dal 19 Venere ti è propizia e ti fa dono della sua protezione in amore, rendendo tutto non solo scorrevole ma molto più divertente.

Scorpione

Il tuo atteggiamento positivo nel lavoro ti consente di avere successo in quello che fai, grazie anche a un pizzico di fortuna in più. Dal 27 gennaio Venere viene a privilegiarti nella vita affettiva e ti promette un periodo particolarmente piacevole, nel quale ti è facile ottenere quello che vuoi. Possibile un freno attorno al 16.

Sagittario

La tensione si è allentata e ti senti meno sotto pressione. Giove è favorevole e la fortuna ti protegge, specialmente nella vita affettiva, garantendoti un periodo piacevole e allegro. La situazione a livello economico si è sbloccata, le cose ricominciano ad andare per il verso giusto. Dal 22 febbraio anche Venere diventa tua alleata.

Capricorno

Le cose si sono rimesse in movimento e procedi più spedita, forte di un atteggiamento positivo che ti rende vincente. Dall’11 si apre una nuova fase propizia per quanto riguarda il denaro, c’è più movimento in entrambi i sensi. Sorveglia attentamente le tue mosse intorno al 16, sembra sia in ballo una decisione economica.

Aquario

C’è appena stato uno sblocco, le decisioni sono facilitate e tutto si accelera. Dall’11 c’è movimento attorno a te, ti scopri più agile e vivace. Intorno al 16 potresti trovarti di fronte a una decisione piuttosto impegnativa che ti offre la possibilità di operare una svolta. Fino al 19 godi di buone prospettive economiche.

Pesci

Venere entra domani nel tuo segno e ti mette a disposizione le sue arti di seduzione e diplomazia, regalandoti momenti piacevoli ma anche fortunati. Inoltre, hai sempre Giove che ti favorisce a livello economico, elargendo con generosità la sua protezione. L’ottimismo e la fiducia che ti animano ti aprono tutte le porte.