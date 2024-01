Ecco Febbraio, che mese sarà? Intanto dopo 15 anni Plutone lascia il Capricorno ed entra nell'Acquario. Bene le donne Toro guidate da una visione luminosa della vita, per le Gemelline sarà tutto più facile dal 5 febbraio. Ma sarà il 13 febbraio il punto di svolta anche per il Leone. Più sicurezza per il Sagittario.

Ariete

Sei molto sollecitata dalle numerose opportunità professionali, che si traducono in altrettante battaglie che porti avanti con determinazione. Dal 5 si riduce la tensione nervosa e puoi dedicarti meglio alla vita di relazione e ai progetti. Poi dal 13 deponi le armi per essere pronta dal 16 a dare più spazio ai sentimenti.

Toro

È un periodo tanto intenso quanto piacevole. Sei guidata da una visione luminosa della tua vita, che ti invita a essere ambiziosa e a guardare lontano. Dal 13 si precisano alcuni impegni professionali, che richiedono da parte tua un atteggiamento più energico e combattivo. E dal 16 puoi contare su un magnetismo che seduce.

Gemelli

Grazie a Plutone, in Acquario dal 21 scorso, scopri di avere risorse particolarmente potenti e di poter chiedere di più a te stessa e alla vita. Per te tutto sarà più facile a partire dal 5 febbraio. Dal 13 inizi a prendere iniziative più azzardate perché ti senti pronta a esporti, dal 16 anche la vita affettiva si allinea.

Cancro

È un periodo particolarmente intenso, ricchissimo di incontri e di momenti importanti a livello affettivo. Dal 5 la situazione diventa meno frenetica e soprattutto dal 13 diminuisce il costante confronto con ostacoli e contrarietà di ogni tipo. Goditi la dolce presenza di Venere, che fino al 16 favorisce la vita affettiva.

Leone

Gli impegni di lavoro rendono questo periodo piuttosto intenso, ma l’energia di cui disponi è tanta e fino al 13 sarà difficile che tu abbia modo di distrarti. Poi la situazione si fa complessa e sarai messa alla prova da ostacoli e difficoltà. Ma dal 16 l’amore ti prende per mano e tutto diventa più facile e gratificante.

Vergine

Creativa e sicura, vivi il periodo come un’avventura divertente che ti mette di buonumore. Sono giorni gratificanti anche dal punto di vista affettivo, se sei alla ricerca di un partner guardati bene intorno, le possibilità concrete non mancano. Ma metti in preventivo una situazione professionale più faticosa dal 13 in poi…

Bilancia

È un periodo intenso e coinvolgente che apre nuove prospettive nella tua vita. In questa fase la dimensione familiare richiede più attenzione del solito, ma già dal 5 qualcosa cambia e sei più propensa a individuare il lato divertente delle situazioni. Dal 13 si vanno dissolvendo degli ostacoli ingombranti che ti limitano.

Scorpione

Per te la musica è cambiata nel corso degli ultimi giorni: con l’ingresso di Plutone nell’Acquario sei entrata in una nuova fase che ti stimola, innescando in te una profonda trasformazione che è di tuo gradimento. Dal 13 inizia però una fase un po’ più faticosa, evita di lasciarti coinvolgere in situazioni troppo spinose.

Sagittario

Il nuovo equilibrio che si disegna nei cieli ti libera da una serie di preoccupazioni relative a questioni economiche. Anzi, ora ti senti più libera di decidere in quel campo perché ti sei affrancata da un peso. Ti scopri molto più fiduciosa e sicura delle tue capacità. È il momento di prendere iniziative puntando su di te.

Capricorno

Ora che da pochi giorni Plutone ha tolto il disturbo, dopo 15 anni di una presenza molto ingombrante, puoi tirare un sospiro di sollievo perché tutto diventa realmente più semplice. Hai tanta energia, molte belle carte da giocare e fino al 16 anche Venere, il pianeta dell’amore, è tuo gradito ospite. Falle gli onori di casa!

Aquario

Ancora è presto perché tu possa capire come Plutone, ora che è nel tuo segno, modifica il tuo approccio alle cose e il tipo di clima che regna sulla tua vita, ma puoi essere certa che è iniziata una fase di grande trasformazione. Il 5 entra nel tuo segno Mercurio, poi Marte e infine Venere: sarai tu a distribuire le carte!

Pesci

La configurazione di questo periodo porta un po’ di animazione nel settore delle relazioni sociali e di amicizia. Sarai sollecitata e a tua volta prenderai iniziative per coinvolgere altre persone nei progetti che ti stanno a cuore. Potrai sentire il desiderio di prenderti dei momenti tutti per te, assecondarlo ti farà bene.